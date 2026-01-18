Autostrada trasformata in campo di battaglia: scontri tra ultras fiorentini e romanisti sull’A1

Attimi di paura in autostrada: scontri tra tifosi romanisti e fiorentini nella corsia di emergenza dell’A1. È successo intorno alle 12.30, in prossimità dello svincolo del Raccordo per Casalecchio. All’altezza del chilometro 195, infatti, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona si sono fermate decine e decine di vetture, dalle quali sono scese molti tifosi incappucciati e con il volto travisato e coperto da maschere nere. Dalle immagini, si vedono circa 200 soggetti armati di spranghe, caschi e assi. L’affronto sarebbe cominciato al vicino autogrill del Cantagallo.

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ultras della Fiorentina, che stavano raggiungendo Bologna per partecipare al match contro i rossoblù al Dall’Ara, ha incontrato un gruppo di tifosi giallorossi diretti a Torino per la partita con i granata in programma alle 18. Gli scontri sono avvenuti qualche chilometro dopo, dove molte auto e alcuni minibus si sono fermati nella corsia d’emergenza e anche nelle piazzole. A quel punto, sono partiti gli scontri tra i circa 200 presenti. Alcuni veicoli hanno riportato danni.

Nella guerriglia, sono state colpite anche diverse macchine, anche di chi transitava in quel momento lungo le corsie. Al momento non risultano feriti e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e quelli della Digos. Ma i tafferugli sono duranti solo pochi minuti, poi le auto sono ripartite prima dell’intervento delle forze di polizia. Ora si visioneranno i filmati e le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare gli autori dei disordini. [Foto RaiNews]

Lo riporta il ilrestodelcarlino.it