Caos a Siviglia: scontri in città tra ultras di Betis e Fiorentina alla vigilia della semifinale

Violenza nel cuore di Siviglia: razzi, bottiglie e panico tra la folla. Secondo fonti spagnole si tratterebbe di scontri premeditati

Alla vigilia della semifinale d’andata di UEFA Conference League tra Real Betis e Fiorentina, attesa questa sera allo stadio Benito Villamarín di Siviglia, il clima si è infiammato ben oltre l’aspetto sportivo. Nel cuore della città, precisamente nella zona della Alameda de Hércules, si è scatenato un violento scontro tra gruppi di ultras viola e tifosi del Betis. Secondo quanto riportato da fonti spagnole, si sarebbe trattato di un vero e proprio incontro premeditato tra le due fazioni rivali.

Le immagini circolate sui social mostrano scene da guerriglia urbana: lanci di bottiglie, bastoni, fumogeni e caos generale. La situazione è rapidamente sfuggita di mano, costringendo la polizia a intervenire per sedare la rissa. Il video dell'accaduto è diventato virale nel giro di poche ore, sollevando seri dubbi sulla sicurezza pubblica in vista del match di stasera e destando preoccupazione per il ritorno a Firenze con gli spagnoli che già nel 2022 a Roma per una gara di Europa League con i giallorossi si resero responsabili di disordini per le vie della città capitolina.