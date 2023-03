Ceferin: “Non è possibile per le autorità italiane decidere che i tifosi tedeschi non siano ammessi”

L’ira funesta di Aleksander Ceferin, il grande capo della Uefa, che forse non vedeva il momento di togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo le tante volte che De Laurentiis si è scagliato contro la Uefa. E allora, intervistato dalla tv pubblica tedesca, a poche ore dal ritorno degli ottavi di finale, dopo un silenzio lungo quasi una settimana in cui l’Uefa non ha mai fatto sentire la sua voce, ecco la presa di posizione. Quando ormai tutto è già deciso. In sintesi, spiega, quella di vietare Napoli-Eintracht Francoforte ai tifosi tedeschi è una «situazione intollerabile» e «una decisione sbagliata». È la posizione del presidente dell’Uefa che ha minacciato di sanzionare i club e le loro città che rifiutano di accogliere i tifosi delle squadre avversarie, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Napoli che si giocherà senza i tifosi tedeschi.

«Se dovesse succedere qualcosa del genere – ha detto Ceferin alla tv tedesca – allora i club non giocherebbero» nelle città che hanno emesso le sanzioni. Per Ceferin è inaccettabile «che le autorità italiane decidano semplicemente per il divieto ai tifosi. L’Uefa si è unita all’azione legale intentata dall’Eintracht Francoforte».

In occasione dell’andata in Germania, vinta dal Napoli 2-0, la polizia aveva denunciato alcuni incidenti il giorno prima e il giorno dell’incontro, con diversi arresti.«Non è possibile per le autorità italiane decidere che i tifosi tedeschi non siano ammessi. La decisione delle autorità è assolutamente sbagliata». E poi ha aggiunto: «Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa al riguardo. Cambieremo le regole: perché se non può essere garantito l’ordine pubblico, allora va cambiata la sede della partita».

L’Eintracht e i suoi tifosi sono sotto stretta sorveglianza da parte della Uefa dopo che il campo è stato invaso e sono stati utilizzati fuochi d’artificio nel loro Waldstadion dopo la qualificazione per la finale di Europa League contro il West Ham a maggio. Lo scorso settembre, durante la trasferta di Champions League contro il Marsiglia, scoppiarono incidenti anche tra i tifosi dei due club, con fumogeni lanciati tra le tribune e un tifoso del Francoforte gravemente ferito. Scrive così Il Martino.

