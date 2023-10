Auto e motorini rotti, scontri, danneggiato il punto Conad, ferito un poliziotto: la rabbia degli ultras del Cagliari

Prima del match tra Fiorentina e Cagliari, circa 30 tifosi sardi si sono ritrovati in Viale dei Mille e scesi da un furgone, hanno iniziato ad attaccare alcuni supporters viola. Lacrimogeni, fumogeni e spranghe: scoppia il caos. Macchine e motorini vengono danneggiati, così come il punto Conad lì presente visto che i carelli sono stati usati come arama. La polizia è intervenuta, ma un poliziotto sardo è rimasto ferito dopo gli scontri. Adesso arriveranno, al più presto, provvedimenti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.