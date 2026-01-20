Scontri sulla A1, scatta la linea dura: stop alle trasferte per Roma e Fiorentina fino a fine stagione

Dopo i gravi scontri avvenuti domenica sull’autostrada A1 tra i tifosi di Fiorentina e Roma, è arrivata una decisione dura da parte delle autorità. Il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per...

Dopo i gravi scontri avvenuti domenica sull’autostrada A1 tra i tifosi di Fiorentina e Roma, è arrivata una decisione dura da parte delle autorità. Il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per le due tifoserie fino al termine della stagione.

Gli incidenti, verificatisi durante il viaggio verso la partita, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e hanno riacceso l’allarme sulla sicurezza legata agli spostamenti organizzati dei tifosi. Proprio per evitare il ripetersi di episodi simili e tutelare l’ordine pubblico, il Ministero dell’Interno ha scelto la linea della tolleranza zero.

La misura impedirà ai sostenitori di Roma e Fiorentina di seguire le proprie squadre nelle gare in trasferta. Una decisione che avrà un impatto significativo sul finale di stagione, ma che punta a garantire lo svolgimento delle partite in condizioni di maggiore sicurezza.