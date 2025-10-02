Un onesto cittadino di Napoli racconta: "Tifosi Sporting seduti tranquilli, aggrediti all'improvviso"

Si è giocata ieri la partita tra Napoli e Sporting Lisbona vinta dalla squadra di Conter Per 2-1 grazie alla doppietta di Holjund. Prima della partita però ci sono stati scontri tra le due tifoserie t...

Si è giocata ieri la partita tra Napoli e Sporting Lisbona vinta dalla squadra di Conter Per 2-1 grazie alla doppietta di Holjund. Prima della partita però ci sono stati scontri tra le due tifoserie tra le vie di Napoli. Un signore ha raccontato a "Il Mattino" la ricostruzione dei fatti aiutando a capire meglio la dinamica: "Bisogna dire la verità, è successa la guerra. I tifosi dello Sporting erano tranquillissimi, erano seduti al bar e ridevano e scherzavano. Erano in diversi bar e non davano noia a nessuno. Poi sono arrivati i tifosi del Napoli e gli hanno dato addosso. Perché? Noi non ci meritiamo di fare queste coppe."