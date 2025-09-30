Scontri tra Ultrà di Fiorentina e Pisa: In Arrivo Decine di Daspo per i tifosi viola

Gli strascichi del Derby dell'Arno sono sotto la lente d'ingrandimento delle autorità. Indagini in corso su entrambe le fazioni

Sono attesi numerosi provvedimenti di Daspo per i tifosi della Fiorentina coinvolti negli scontri con i supporter del Pisa, avvenuti nella mattinata di domenica in un parcheggio del Carrefour, poco prima del derby toscano. Anche diversi tifosi nerazzurri saranno sanzionati.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la polizia è al lavoro per completare gli atti da trasmettere alle autorità competenti, mentre proseguono le indagini sui tafferugli che hanno visto protagonisti oltre 200 ultrà viola, giunti in città senza biglietto e con il solo intento di affrontare la fazione opposta. Anche il comportamento degli ultrà pisani, che non si sono sottratti allo scontro e anzi si sono organizzati per affrontarlo, sarà oggetto di analisi da parte dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive.

Quando i tifosi della Fiorentina sono arrivati nei pressi del supermercato, le forze dell’ordine sono riuscite a intervenire rapidamente, bloccando l’avanzata pisana e cercando di contenere gli animi. Nonostante il primo intervento, alcune decine di ultrà del Pisa sono riuscite ad aggirare i controlli, sorprendendo i rivali da un altro accesso del parcheggio e dando vita a violenti scontri fisici. Solo l’arrivo massiccio della polizia ha consentito di disperdere definitivamente i gruppi e di evitare conseguenze peggiori. Ora si attendono le sanzioni formali, mentre le indagini proseguono per identificare tutti i responsabili.