Tuttosport, saranno circa 30.000 i tifosi che occuperanno i gradoni del Franchi per Fiorentina-Roma...

Fiorentina-Roma è un match di grande tradizione e storicamente molto sentito da entrambe le tifoserie. Nonostante questo però, oggi pomeriggio non si farà registrare il tutto esaurito come è spesso ca...

A cura di Redazione Labaroviola 05 novembre 2017 11:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole

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