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Tuttosport, saranno circa 30.000 i tifosi che occuperanno i gradoni del Franchi per Fiorentina-Roma...

Fiorentina-Roma è un match di grande tradizione e storicamente molto sentito da entrambe le tifoserie. Nonostante questo però, oggi pomeriggio non si farà registrare il tutto esaurito come è spesso ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 11:39
Tuttosport, saranno circa 30.000 i tifosi che occuperanno i gradoni del Franchi per Fiorentina-Roma... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
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Fiorentina-Roma è un match di grande tradizione e storicamente molto sentito da entrambe le tifoserie. Nonostante questo però, oggi pomeriggio non si farà registrare il tutto esaurito come è spesso capitato. Gli spettatori che gremiranno le tribune dell'Artemio Franchi saranno infatti circa 30.000, con i supporters giallorossi che raggiungeranno le 2000 unità. Motivo in più per aumentare il servizio di sicurezza presente e già massiccio, ed evitare possibili tafferugli fra le due fazioni ultras. A riportarlo è Tuttosport...

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