Tuttosport, saranno circa 30.000 i tifosi che occuperanno i gradoni del Franchi per Fiorentina-Roma...
Fiorentina-Roma è un match di grande tradizione e storicamente molto sentito da entrambe le tifoserie. Nonostante questo però, oggi pomeriggio non si farà registrare il tutto esaurito come è spesso ca...
Fiorentina-Roma è un match di grande tradizione e storicamente molto sentito da entrambe le tifoserie. Nonostante questo però, oggi pomeriggio non si farà registrare il tutto esaurito come è spesso capitato. Gli spettatori che gremiranno le tribune dell'Artemio Franchi saranno infatti circa 30.000, con i supporters giallorossi che raggiungeranno le 2000 unità. Motivo in più per aumentare il servizio di sicurezza presente e già massiccio, ed evitare possibili tafferugli fra le due fazioni ultras. A riportarlo è Tuttosport...