Ihattaren della Juventus è scomparso. Non vuole più tornare in prestito alla Sampdoria

Mohamed Ihattaren, centrocampista offensivo olandese classe 2002 della Juventus, in prestito alla Sampdoria, sarebbe ancora “disperso” nel suo paese: come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il giocatore, che si è reso irreperibile anche per i giornalisti del suo Paese, non vuole più tornare in Italia, cosa che si starebbe rivelando un vero e proprio danno per i doriani e i bianconeri. I primi, infatti, hanno un giocatore in meno in rosa, e dovranno certamente rinunciare ai bonus previsti dalla valorizzazione del ragazzo, mentre la Juve subirà un danno economico, dal momento che aveva investito su Ihattaren. Lo riporta Tutto Juve.

