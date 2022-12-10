Polemiche e provocazioni: Olanda-Argentina ad alta tensione. E la FIFA apre un'indagine

Il quarto di finale tra Argentina e Olanda è stata una partita carica di emozioni e tensioni, che si è conclusa con un finale al cardiopalma tra recuperi extralarge, risse e la vittoria dell'Albiceles...

Il quarto di finale tra Argentina e Olanda è stata una partita carica di emozioni e tensioni, che si è conclusa con un finale al cardiopalma tra recuperi extralarge, risse e la vittoria dell'Albiceleste ai calci di rigore. Numerose le provocazioni e le polemiche sia in campo durante la partita sia dopo il triplice fischio. Mentre continuano ad uscire sempre più dettagli e accuse tra le due squadre, anche la FIFA ha deciso di intervenire aprendo un procedimento. La Commissione Disciplinare della Fifa - si legge sul sito ufficiale della Federazione - ha analizzato tutti gli episodi avvenuti durante la partita, specialmente la maxi rissa scatenata da Paredes e il faccia a faccia tra il commissario tecnico Van Gaal e Lionel Messi. Alla fine si è deciso di aprire due procedimenti: uno contro l'Argentina per cattiva condotta dei giocatori e dello staff (articolo 12) e ordine e sicurezza della partita (articolo 16). L'altro, invece, nei confronti degli Orange sempre per violazione dell'articolo 12.

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