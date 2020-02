Ha destato curiosità, e in alcuni casi scalpore, nello scorso weekend, la presenza di Ronald Koeman sugli spalti di diversi stadi italiani. Il tour della Serie A da parte del commissario tecnico olandese ha toccato anche Firenze per Fiorentina-Atalanta, tuttavia in maglia viola non giocano giocatori orange: al Franchi il ct ha osservato per lo più gli avversari, in particolare Hateboer (non de Roon, che era squalificato, ndr) e… Robin Gosens. Il laterale tedesco dell’Atalanta ha infatti il doppio passaporto e potrebbe essere chiamato da Koeman in occasione delle prossime amichevoli pre-Europeo, anche se lo stesso giocatore ha chiarito al ct che in cima alle sue preferenze al momento c’è la Nazionale del suo paese, la Germania di Loew.

Tuttomercatoweb.com