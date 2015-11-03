Notizie Koeman Fiorentina

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Pjanic out dai convocati. Koeman: "Situazione complicata. Giocatore forte, ma difficile concedergli minuti"

20 agosto 2021 14:05

Il ct dell'Olanda Koeman in tribuna al Franchi, ma la sua attenzione non era per giocatori della Fiorentina

18 febbraio 2020 16:15

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