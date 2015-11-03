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Notizie Koeman Fiorentina
Pjanic out dai convocati. Koeman: "Situazione complicata. Giocatore forte, ma difficile concedergli minuti"
20 agosto 2021 14:05
Il ct dell'Olanda Koeman in tribuna al Franchi, ma la sua attenzione non era per giocatori della Fiorentina
18 febbraio 2020 16:15
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