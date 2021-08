Pjanic out dai convocati. Koeman: “Situazione complicata. Giocatore forte, ma difficile concedergli minuti”

Fiorentina interessata ad ingaggiare Miralem Pjanic. Questa la notizia clamorosa lanciata nella notte da Sportitalia. La trattativa è molto difficile (il centrocampista ha un ingaggio di circa 8 milioni) ma il bosniaco è sempre più ai margini del Barcellona. Ronald Koeman non ha convocato né lui né Umtiti per la gara contro l’Athletic Bilbao e ha parlato di questa situazione in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Ci sono in rosa calciatori come loro a cui è difficile concedere minuti e la decisione finale spetta a loro. Devo ammetterlo, questa situazione è complicata”.

