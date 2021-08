Sportitalia rivela: “Fiorentina tenta il colpo Pjanic. Inserimento a sorpresa tra Juventus e Barcellona”

Secondo quanto riferito da Sportitalia la Fiorentina nelle ultime ore si sarebbe inserita fra Barcellona e Juventus per provare a portare in viola Miralem Pjanic. Il patron del club viola Rocco Commisso ha infatti intenzione di piazzare un grande colpo di mercato in questa sessione, e magari fare uno sgarbo alla Juventus (attaccata anche oggi in merito all’operazione Chiesa). L’ingaggio del bosniaco è però pesantissimo e fuori dai parametri viola, ma il club toscano sta ragionando sulla possibilità di trovare un accordo su base biennale o triennale e portare il regista in viola. Lo riporta TMW

