Ihattaren è sparito e vuole lasciare il calcio. Per la Juventus era una nuova stella, prestato alla Samp

Arrivano nuovi aggiornamenti su Mohamed Ihattaren, l’oggetto misterioso di questo fantacalcio. Il fantasista della Sampdoria non ha mai giocato e in Serie A non si è visto. Da alcune settimane è tornato in Olanda. L’ultima dichiarazione ufficiale era del ds della Samp, che aveva detto: “Il calciatore è arrivato fuori allenamento. Poi è successo qualcosa a livello famigliare”.

Ora il giocatore, di proprietà della Juve e in prestito ai blucerchiati, è sparito dai radar. I media olandese riferiscono che Ihattaren, a causa di una forte depressione consequenziale alla morte del padre, avvenuta nel 2019, starebbe meditando addirittura di dare l’addio al calcio. Samp e Juve, per il momento, non hanno ancora preso una posizione ufficiale ma seguono gli sviluppi della vicenda.

L’idea poteva essere quella di lasciare la Sampdoria a gennaio e trovare un’altra destinazione nel prossimo mercato, sempre in prestito e magari in Olanda. Ora però c’è questa situazione ancora più complicata da gestire e si attendono aggiornamenti. Lo riporta sosfanta

