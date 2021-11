Borja Valero: “Il 4-2 alla Juventus merito di Montella, nello spogliatoio eravamo devastati”

Borja Valero ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole nella settimana che porta a Juventus-Fiorentina:

“Quando mi vennero a mettere internet in casa il tecnico mi disse che in caso di sconfitta mi avrebbero tolto la connessione (ride ndr) in quel momento ho capito come sentissero i tifosi viola quella partita. Il 4-2? Alla fine del primo tempo eravamo devastati, ma Montella era tranquillo e ci disse che potevamo farcela. Quella è stata una giornata indimenticabile, è ancora un’emozione solo rivedere quelle immagini ma anche la vittoria dello scorso anno è stata bella. Quella che mi brucia di più è il 3-0 in casa quando abbiamo perso nella semifinale di ritorno della Coppa Italia dopo aver vinto all’andata, li abbiamo sbagliato la partita da un punto di vista caratteriale” conclude Borja Valero.

NIENTE TRASFERTA ALLO JUVENTUS STADIUM PER I GRUPPI ORGANIZZATI DELLA FIORENTINA