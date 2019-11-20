Euro 2020, ecco tutte le squadre qualificate alla fase finale e le fasce di sorteggio. L'Italia rischia di sfidare la Francia
Il prossimo 30 novembre alle ore 18 avveranno le fasce dei sorteggi Europei 2020. Attualmente le squadre qualificate sono 20 ma bisogna ancora attendere le ultime 4 che andranno tutte nella quarta fas...
Il prossimo 30 novembre alle ore 18 avveranno le fasce dei sorteggi Europei 2020. Attualmente le squadre qualificate sono 20 ma bisogna ancora attendere le ultime 4 che andranno tutte nella quarta fascia. L'Italia rischia di pescare la Francia e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.
Queste le divisioni delle fasce:
TESTE DI SERIE
Italia
Belgio
Inghilterra
Germania
Ucraina
SECONDA FASCIA
Francia
Olanda
Polonia
Croazia
Russia
TERZA FASCIA
Portogallo
Turchia
Danimarca
Svezia
Austria
Repubblica Ceca
QUARTA FASCIA
Finlandia
Galles
Nazionale A
Nazionale B
Nazionale C
Nazionale D