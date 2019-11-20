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Euro 2020, ecco tutte le squadre qualificate alla fase finale e le fasce di sorteggio. L'Italia rischia di sfidare la Francia

Il prossimo 30 novembre alle ore 18 avveranno le fasce dei sorteggi Europei 2020. Attualmente le squadre qualificate sono 20 ma bisogna ancora attendere le ultime 4 che andranno tutte nella quarta fas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 07:37
Euro 2020, ecco tutte le squadre qualificate alla fase finale e le fasce di sorteggio. L'Italia rischia di sfidare la Francia -
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Il prossimo 30 novembre alle ore 18 avveranno le fasce dei sorteggi Europei 2020. Attualmente le squadre qualificate sono 20 ma bisogna ancora attendere le ultime 4 che andranno tutte nella quarta fascia. L'Italia rischia di pescare la Francia e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Queste le divisioni delle fasce:

TESTE DI SERIE

Italia

Belgio

Inghilterra

Germania

Ucraina

SECONDA FASCIA

Francia

Olanda

Polonia

Croazia

Russia

TERZA FASCIA

Portogallo

Turchia

Danimarca

Svezia

Austria

Repubblica Ceca

QUARTA FASCIA

Finlandia

Galles

Nazionale A

Nazionale B

Nazionale C

Nazionale D

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