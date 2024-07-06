Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra

Un'autorete di Muldur condanna l'aeroplanino. Andranno in scena quindi due semifinali di grande fascino, Spagna-Francia ed Olanda-Inghilterra

Con la vittoria in rimonta dell'Olanda ai danni della Turchia di Vincenzo Montella si sono conclusi i quarti di finale del campionato europeo in svolgimento in Germania. Si è di conseguenza delineato il quadro delle quattro semifinaliste che si contenderanno l'accesso alla finalissima di Berlino in programma Domenica 14 Luglio. Andranno in scena due grandi classiche del calcio europeo e mondiale, Spagna-Francia ed Olanda-Inghilterra. Anche se le furie rosse complessivamente sino a questo momento hanno fatto vedere il miglior calcio non esiste a questo punto una favorita. In tutto questo cresce il rimpianto di non vedere gli azzurri giocarsi la riconferma sul trono d'Europa.

Scanagatta: “Il mercato? La Fiorentina risolve i problemi all’ultimo. Così gli altri ti prendono per il collo”

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