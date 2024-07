Scanagatta: “Il mercato? La Fiorentina risolve i problemi all’ultimo. Così gli altri ti prendono per il collo”

Il giornalista Ubaldo Scanagatta, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del mercato della Fiorentina. Le sue parole:

“In genere Fiorentina ci ha abituato a veder risolvere i problemi di mercato nell’ultimo giorno, che non mi sembra mai un’idea geniale. Non è geniale perché ci sono delle squadre, con buoni giocatori, che sanno delle tue difficoltà a centrocampo, perché hai solo Mandragora e ti prendono per il collo. È un bel rischio, perché poi ti tocca a prendere i Benalouane di turno. Si è parlato di ambizione, ma per ora non mi sembra di vedere ambizione. Zaniolo? Io sono favorevole ai giocatori alla Bonaventura, giocatori solidi, seri, intelligenti, che possono fare squadra e con la stoffa del leader. Zaniolo mi sembra un giocatore con problemi di testa, anche se è vero che ha 24 anni e può cambiare. Però vedo ragazzi come Sinner, solido e maturo a 20 anni e lo era già a 18. Fognini, che ha 30 anni, che tanto solido non è mai diventato. In genere, penso in una squadra, è importante avere giocatori con la testa per fare gruppo, spogliatoio, accettare di fare la riserva e che possa essere sostituto senza far polemiche. L’acquisto di Zaniolo non mi convinceva tanto, anche se è forte tecnicamente. Secondo me con Gasperini può fare bene. Nella Fiorentina, onestamente, i giocatori che abbiamo avuto in rosa negli ultimi 3 anni tutti sti progressi non li hanno fatti e questa era una responsabilità non da poco di Italiano”.

I CONVOCATI PER IL RITIRO DELLA FIORENTINA, NON È PRESENTE AMRABAT, TORNANO BREKALO E SABIRI