Notizie Scanagatta Fiorentina

Scanagatta: "L'Italia ieri sembrava la Fiorentina di Pioli. Passati dal trionfo del tennis al tonfo del calcio".
01 aprile 2026 22:14
Scanagatta critico: "La Fiorentina non ha grinta. Fagioli e Gudmundsson non tirano fuori la personalità"
23 settembre 2025 22:33
Scanagatta su Sottil: "Al Milan un disastro. Dovrebbe ascoltare uno più saggio di lui come Pioli"
14 luglio 2025 15:18
Scanagatta: "Situazione imbarazzante, siamo dei morti. Scelta folle rinnovare Palladino per due anni"
12 maggio 2025 21:53
Scanagatta: "Batistuta rimprovera Gud per i calzettoni abbassati. La Fiorentina intervenga, così rischia"
21 marzo 2025 16:43
Scanagatta: "Gudmundsson non può essere sparito, anche per lui il tempo comincia a stringere"
03 marzo 2025 14:40
Scanagatta rivela: "Allo stadio tanti mormorii quando la Fiorentina faceva i passaggi all'indietro"
28 febbraio 2025 23:50
Scanagatta ironico: "Domani la Fiorentina giocherà con il nueve più falso che ci sia, ovvero Beltran"
15 febbraio 2025 18:09
Scanagatta: "Palladino ha sbagliato completamente la formazione, errori da principiante"
10 febbraio 2025 23:24
Scanagatta: "Il mercato? La Fiorentina risolve i problemi all'ultimo. Così gli altri ti prendono per il collo"
06 luglio 2024 16:21
Scanagatta: "Beltrán è un giocatore maturo adesso, spero che lo straordinario di lunedì diventi ordinario"
01 marzo 2024 19:08
Scanagatta a Radio Bruno: "Beltrán va aspettato, Nzola la grande delusione della stagione viola"
24 gennaio 2024 22:42
Scanagatta: "Se prendiamo gol subito mi metto a piangere, se resistiamo il primo tempo si innervosiranno"
24 maggio 2023 18:34
Scanagatta sorpreso: "La crescita di Igor è il grande miracolo. Non ci avrei scommesso ad inizio anno"
05 aprile 2022 22:53
Scanagatta critica Burdisso: "Apprezzo l'onesta, ma non era il momento di fare certe dichiarazioni"
03 novembre 2021 21:46
Scanagatta: "Piatek con Vlahovic. No a Caicedo. Commisso e la crisi dello scouting.."
02 gennaio 2021 10:49
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