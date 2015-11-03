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Notizie Scanagatta Fiorentina

Scanagatta: "L'Italia ieri sembrava la Fiorentina di Pioli. Passati dal trionfo del tennis al tonfo del calcio".

01 aprile 2026 22:14

Scanagatta critico: "La Fiorentina non ha grinta. Fagioli e Gudmundsson non tirano fuori la personalità"

23 settembre 2025 22:33

Scanagatta su Sottil: "Al Milan un disastro. Dovrebbe ascoltare uno più saggio di lui come Pioli"

14 luglio 2025 15:18

Scanagatta: "Situazione imbarazzante, siamo dei morti. Scelta folle rinnovare Palladino per due anni"

12 maggio 2025 21:53

Scanagatta: "Batistuta rimprovera Gud per i calzettoni abbassati. La Fiorentina intervenga, così rischia"

21 marzo 2025 16:43

Scanagatta: "Gudmundsson non può essere sparito, anche per lui il tempo comincia a stringere"

03 marzo 2025 14:40

Scanagatta rivela: "Allo stadio tanti mormorii quando la Fiorentina faceva i passaggi all'indietro"

28 febbraio 2025 23:50

Scanagatta ironico: "Domani la Fiorentina giocherà con il nueve più falso che ci sia, ovvero Beltran"

15 febbraio 2025 18:09

Scanagatta: "Palladino ha sbagliato completamente la formazione, errori da principiante"

10 febbraio 2025 23:24

Scanagatta: "Il mercato? La Fiorentina risolve i problemi all'ultimo. Così gli altri ti prendono per il collo"

06 luglio 2024 16:21

Scanagatta: "Beltrán è un giocatore maturo adesso, spero che lo straordinario di lunedì diventi ordinario"

01 marzo 2024 19:08

Scanagatta a Radio Bruno: "Beltrán va aspettato, Nzola la grande delusione della stagione viola"

24 gennaio 2024 22:42

Scanagatta: "Se prendiamo gol subito mi metto a piangere, se resistiamo il primo tempo si innervosiranno"

24 maggio 2023 18:34

Scanagatta sorpreso: "La crescita di Igor è il grande miracolo. Non ci avrei scommesso ad inizio anno"

05 aprile 2022 22:53

Scanagatta critica Burdisso: "Apprezzo l'onesta, ma non era il momento di fare certe dichiarazioni"

03 novembre 2021 21:46

Scanagatta: "Piatek con Vlahovic. No a Caicedo. Commisso e la crisi dello scouting.."

02 gennaio 2021 10:49

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