Scanagatta su Sottil: “Al Milan un disastro. Dovrebbe ascoltare uno più saggio di lui come Pioli”

Ubaldo Scanagatta, noto giornalista sportivo esperto di tennis e calcio, ha parlato su Radio Bruno della situazione di casa Fiorentina in seguito all’arrivo di Pioli e al ritorno dei prestiti al Viola Park. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono contento che Kean resti, è una scelta coraggiosa. La Fiorentina ci guadagna. Credo che sarà però difficile ripetere la stagione scorsa: la squadra è buona, e lo sono anche gli acquisti, ma il gap con le altre big c’è ancora e va colmato.”

Su alcuni cavalli di ritorno: “Brekalo non ha mai azzeccato una pertita, Ikone il solito talento inespresso: anche a Como, posto dove si sa far calcio, non ci hanno creduto. Sottil ha provato il Milan ed è andata malissimo. Salta l’uomo, ma poi sbaglia tutte le altre scelte. Potrebbe rimanere in rosa come esterno che entra negli ultimi venti minuti. Speriamo che sia saggio abbastanza da ascoltare le parole di uno che si è dimostrato più saggio di lui come Pioli: certi comportamenti in passato sono stati evitabili.”