Scanagatta rivela: "Allo stadio tanti mormorii quando la Fiorentina faceva i passaggi all'indietro"

Il giornalista ha rivelato che al Franchi stasera non c'era un grande clima intorno alla Fiorentina, nonostante la vittoria

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Ubaldo Scanagatta che ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Lecce di stasera: "Allo stadio ho sentito molti mormorii e qualche persona che sbuffava quando la Fiorentina faceva i passaggi all'indietro. Infatti, solo la Curva Fiesole ha sostenuto la squadra mentre dalla Maratona e dalla Tribuna ho assistito a poco sostegno ma soprattutto a critiche verso Palladino per il gioco che stava proponendo."

Sui giocatori: "Mi segno gli aspetti positivi piuttosto che le negatività che girano e che sono all'ordine del giorno, per esempio, l'azione del gol è molto bella e finalmente Dodò ha fatto vedere che sa andare sul fondo e mettere dei buoni cross, poi Fagioli che è entrato e ha fatto vedere che sa verticalizzare molto bene a differenza di Mandragora, nonostante abbia giocato solo pochi minuti perchè sta recuperando visto che non gioca da tanto e per ultimo il rientro di Gudmundsson anche se ha sprecato una bella occasione."