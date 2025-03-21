Scanagatta: "Batistuta rimprovera Gud per i calzettoni abbassati. La Fiorentina intervenga, così rischia"

Il giornalista e tifoso viola, Ubaldo Scanagatta, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dove racconta l'aneddoto su Batistuta e che coinvolge anche Gudmundsson. Queste le sue parol...

Il giornalista e tifoso viola, Ubaldo Scanagatta, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dove racconta l'aneddoto su Batistuta e che coinvolge anche Gudmundsson. Queste le sue parole:

"La coreografia contro la Juve? Sono confuso, perché da un lato mi ha divertito, dall'altro mi ha lasciato piuttosto sconvolto. Non è stato un gesto elegante. Riguardo a Gudmundsson, Batistuta mi ha detto che non capisce perché giochi con i calzettoni abbassati. La società dovrebbe intervenire, perché c'è il rischio che un calcio possa causargli un infortunio serio. Mi ha convinto completamente. È un giocatore che apprezzo molto, perché non passa mai il pallone dietro, anzi, è sempre propositivo e aiuta la squadra a spingersi in avanti. La Juventus? Non l'avevo mai visto così in difficoltà a Firenze, ma spero di vederla ancora. Per arrivare in Champions, serviranno 20 punti, e tra Atalanta e Milan, la Fiorentina dovrà raccogliere almeno 4 punti".