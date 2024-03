Scanagatta: “Beltrán è un giocatore maturo adesso, spero che lo straordinario di lunedì diventi ordinario”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Ubaldo Scanagatta che ha parlato della Fiorentina: “Napoli e lunedì con la Lazio sono state partite straordinarie, non fanno parte dell’ordinario. Mi sembra l’andamento di una squadra tra l’ottavo ed il decimo posto, infatti alla Fiorentina manca continuità e se i top non vanno la squadra non va. Tra le certezze metto Bonaventura, Nico ed Arthur, ma ora anche Belotti,Kayodé e Beltrán si stanno prendendo il loro spazio e la loro importanza”.

Su Beltrán: “Lunedì ha giocato dappertutto, è bene che si sacrifichi per la squadra, prima faticava a tirare in porta, adesso non appena ha l’attimo ci prova. Ha dimostrato di essersi calato nella squadra, si vede che è un calciatore con una tecnica superiore. Lo confermerei insieme a Bonaventura domani nello stesso ruolo”.

Sull’obbiettivo viola: “Non me la sento di firmare adesso, sarebbe bello togliere la polvere dalla bacheca perché da troppo non si vince a Firenze. Ci sono squadre più forti in campionato, ma bisogna provarci anche lì“.