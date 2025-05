Scanagatta: “Situazione imbarazzante, siamo dei morti. Scelta folle rinnovare Palladino per due anni”

Ubaldo Scanagatta, importante giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dopo la sconfitta della Fiorentina a Venezia, ecco le sue parole: “Situazione imbarazzante per i punti persi in stagione. Siamo stati sfortunati nel corso della stagione per via degli infortuni subiti, ma non giochiamo mai e Palladino non ci ha mai fatto vedere un po’ di gioco. Che bisogno c’era di rinnovare Palladino fino al 2027? Per due anni poi! Scelta inconcepibile. Non ci sono prospettive di gioco, e i giocatori forti andranno via perchè bisogna dare loro palcoscenici importanti. Palladino dice di essere orgoglioso dei suoi giocatori e della loro grinta; dichiarazioni senza senso. Non ci sono parole per descrivere questo momento disastroso. Sembriamo dei morti in campo!”