Scanagatta critica Burdisso: “Apprezzo l’onesta, ma non era il momento di fare certe dichiarazioni”

Ubaldo Scanagatta è intervenuto ai microfoni de il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della Juventus. Ecco le sue parole:

JUVENTUS “La Fiorentina va a Torino a giocarsela. Gonzalez è il miglior calciatore, non averlo sarà un bell’handicap. La Juve non ha più il centrocampo che aveva e i calciatori venduti non li ha sostituiti a dovere. Se Vlahovic ha un raffreddore o gli girano le scatole siamo nei guai. Noi siamo contenti per un solo assist con lo Spezia di Callejon. Non si può essere troppo ottimisti, mi andrebbe bene anche un pari, visto che la Juve rimarrebbe a -3”.

VLAHOVIC “Tutto è nelle mani della società, solo loro sanno se possono sostituirlo degnamente a gennaio. Cederlo a giugno o a giugno 2022 non cambierebbe poi granché”.

DICHIARAZIONI BURDISSO “Non è il momento di farle, anche se apprezziamo l’onestà. La gente per restare innamorata della Fiorentina deve essere un po’ masochista così”.

LEGGI ANCHE: