Italiano prova titolari Maleh, Callejon e Nastasic. In allenamento nomina Chiesa e Bernardeschi

La Fiorentina dai campi di Coverciano (i campini sono al centro di lavori legati al terreno di gioco) prosegue il lavoro di preparazione per Juventus-Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, oggi Vincenzo Italiano nel corso dell’allenamento ha avuto modo di provare alcune interessanti novità di formazione nel suo 4-3-3.

Partendo dal tridente, l’allenatore ha provato Callejon al posto di Sottil, insieme a Vlahovic e Saponara, confermando come lo spagnolo sia sempre più favorito per partire dal 1′ dopo l’ottimo ingresso in campo contro lo Spezia. Ma le principali novità riguardano il centrocampo e la difesa. Con Torreira e Bonaventura, imprescindibili in questo momento, Italiano infatti ha schierato Youssef Maleh. Mentre per quanto riguarda la difesa, con Venuti e Biraghi sugli esterni, Nastasic ha svolto l’allenamento al fianco di Milenkovic. In porta, ancora Terracciano data l’indisponibilità di Dragowski. Con il polacco, rimangono ai box Pulgar, Kokorin e l’ancora positivo Gonzalez

Infine, c’è da sottolineare come nel corso della seduta il tecnico abbia assegnato ad alcuni interpreti di questa partitella dei ruoli specifici chiamandoli con i nomi dei giocatori bianconeri che presume siano titolari: Danilo, Chiesa, Mckennie, Locatelli, Bernardeschi e così via. Per “immedesimarsi” già nella scena che vedrà protagonisti i viola sabato.

