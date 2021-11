Lady Borja Valero: “Perchè Odriozola non gioca titolare da 3 partite? Lui è meglio di Venuti”

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Non mi riesco a spiegare perché Odriozola non giochi titolare da tre partite, lui è meglio di Venuti, che è un buon giocatore. Io voglio che Callejon abbia un po di fiducia perché è ora che lui inizi a giocare come sa fare. Saponara? Italiano gli da fiducia e lo fa sentire importante. Berardi? Non credo che il Sassuolo lo venda a gennaio, certe operazioni sono più facili in estate”

LA FIORENTINA VUOLE ALVAREZ DEL RIVER PLATE