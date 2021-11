Dall’Argentina, Fiorentina attenta, per Alvarez è duello con il Milan, pronto ad offrire 20 milioni

Dall’Argentina in particolare TNT Sports, ribadiscono che una delle piste preferite per l’attacco viola resta il giovane attaccante del River Plate Alvarez. Tuttavia, da qualche giorno ci sarebbe anche la concorrenza del Milan sul talento della nazionale argentina. I rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto 20 milioni per strappare il gioiellino alla concorrenza. La Fiorentina ha dunque un grande ostacolo per riuscire nel suo colpo

INTANTO INCONTRO A LONDRA PER LA CESSIONE DI VLAHOVIC AGLI SPURS