Gazzetta, Conte al Tottenham, vuole prendere Vlahovic: Barone e Pradè a Londra 

Nel nuovo patto londinese Antonio Conte ha messo in chiaro che a gennaio saranno necessari un bel po’ di cambiamenti in rosa. Del resto Paratici ha già gettato le reti in vista dell’estate e i nomi di Vlahovic e Kessie. Il recente summit londinese con Barone e Pradè fotografa quest’offensiva in grande stile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

