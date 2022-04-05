Scanagatta sorpreso: "La crescita di Igor è il grande miracolo. Non ci avrei scommesso ad inizio anno"

Ubaldo Scanagatta è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport in occasione di Napoli-Fiorentina in programma per domenica

Ubaldo Scanagatta, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni de il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, in occasione della sfida dello Stadio Maradona tra Fiorentina e i partenopei. Ecco le sue parole: "Gli esterni che non segnano non è solo una costante della Fiorentina ma anche del Napoli, basti pensare che Politano ha fatto gol all'Atalanta ma non segnava da settembre. Domenica punterei su Cabral, è già acquistato dalla Fiorentina e merita fiducia. Nell'ultima partita se la Juventus sarà già certa del quarto posto potrebbe arrivare meno assatanata al Franchi. Sarà fondamentale la partita contro la Roma. Il grande miracolo è la crescita di Igor, non ci avrei scommesso ad inizio anno"

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