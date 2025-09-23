Scanagatta critico: “La Fiorentina non ha grinta. Fagioli e Gudmundsson non tirano fuori la personalità”

Il noto giornalista sportivo Ubaldo Scanagatta, chiamato a intervenire su Radio Bruno, ha commentato la situazione difficile in cui si trova la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “La Fiorentina non è spaventata, non ha grinta. I primi 35 minuti sono stati con il 4-4-2, poi siamo scoppiati, credo che la preparazione atletica sia stata inefficace. L’inizio di stagione è insoddisfacente, sia fisicamente, sia sotto l’aspetto caratteriale. Ora la gente se la prende con Pioli, ma solo perchè non ci si può arrabbiare con 25 giocatori.”

Su alcuni interpreti: “Fagioli e Gudmundsson sono quesiti irrisolti: l’islandese ha sempre problemi, mentre Fagioli sembra non essere cattivo. Pradè ha sbagliato a confermarli? Perchè questi ragazzi non tirano fuori il loro talento? Pioli deve lavorarci.”