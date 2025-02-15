Scanagatta ironico: "Domani la Fiorentina giocherà con il nueve più falso che ci sia, ovvero Beltran"

Il noto giornalista ha parlato del possibile impiego dal '1 minuto di una nuova soluzione offensiva data la mancanza di Kean

A Radio Bruno ha parlato il noto giornalista Ubaldo Scanagatta che ha commentato il possibile impiego dall'inizio di un falso nueve vista l'assenza di Moise Kean per squalifica: "Non credo che Zaniolo sia pronto per sostituire Kean come attaccante titolare della Fiorentina, per questa ragione il cerchio è piuttosto ristretto e di sicuro giocheremo con un falso nueve perchè Beltran è il 9 più falso che ci sia. L'argentino sa ricoprire vari ruoli ed è dinamico però non è un giocatore che segna a dovere."