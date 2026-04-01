Scanagatta: “L’Italia ieri sembrava la Fiorentina di Pioli. Passati dal trionfo del tennis al tonfo del calcio”.

E’ intervenuto oggi a Radio Bruno il giornalista e opinionista Ubaldo Scanagatta, esperto principalmente di tennis. In apertura di trasmissione ha commentato così il momento del movimento calcistico italiano: “Posso dire che siamo passati dal trionfo del tennis al tonfo del calcio”?

Sugli altri sport e sul fatto che il calcio italiano sia un disastro: “Non c’è dubbio, abbiamo quattro tennisti in top 20. Per quel che riguarda il calcio, non ci sono solo le tre edizioni alle quali non ci siamo qualificati, ma anche le due precedenti nelle quali abbiamo perso al primo turno. E’ dal 2006 che non abbiamo una soddisfazione. E’ assurdo se si pensa che l’Italia ha vinto quattro mondiali ed ha una tradizione paurosa. Molti citavano l’Italia come la patria del pallone. Adesso ci sono da dire due cose. La prima è che non si può considerare la vicenda casuale, e mi meraviglio che ci siano alcuni che negli ultimi tempi hanno continuato ad illudersi e ad illuderci. […] Rifuggo dalla retorica di Gattuso che ancora ieri sera ha parlato dei suoi ragazzi come degli eroi”.

Nel proseguo della trasmissione, Scanagatta ha fatto un paragone tra l’Italia e la Fiorentina: “Ieri l’Italia sembrava la Fiorentina di Pioli e del primo Vanoli, ovvero tutti indietro, a cercare di non prendere gol, a passarsi la palla laterale. […] Nella Fiorentina avevamo Parisi che ha fatto quello che ieri ha fatto Palestra”.