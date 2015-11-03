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Notizie Tennis Fiorentina

Scanagatta: "L'Italia ieri sembrava la Fiorentina di Pioli. Passati dal trionfo del tennis al tonfo del calcio".

01 aprile 2026 22:14

La finale tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa su Rai Uno. Cambia la programmazione, inizio ore 18

19 novembre 2023 11:41

Martina Trevisan: "La mia prima volta al calcio storico. La Fiorentina il prossimo anno andrà meglio"

10 giugno 2022 21:35

Criscitiello deride e snobba Berrettini in diretta su Sportitalia: "Non ce ne frega niente". Il video

27 gennaio 2022 16:44

Santopadre, coach Berrettini: "Matteo orgoglio italiano. Fiorentina? Non si perde gli highlights"

23 luglio 2021 10:31

Berrettini è nella storia, batte Thiem. Il tifoso viola è il primo italiano a vincere un match nelle finali Atp

14 novembre 2019 17:50

Berrettini, il tennista-tifoso viola: "Mio nonno mi ha trasmesso la passione per la Fiorentina. Su Chiesa.."

17 maggio 2019 22:20

Meloccaro: ''Pioli? Non è certo un frontman, ma è l'uomo giusto per Firenze. L'ho sfidato a tennis e anche lì...''

03 novembre 2017 16:10

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