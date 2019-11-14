Berrettini è nella storia, batte Thiem. Il tifoso viola è il primo italiano a vincere un match nelle finali Atp

Matteo Berrettini lascia le Atp FInals con un sorriso. La sua avventura con gli altri Maestri si chiude alle 16.44 con una bella vittoria su Dominic Thiem, l'austriaco che si è tolto il gusto di batte...

Matteo Berrettini lascia le Atp FInals con un sorriso. La sua avventura con gli altri Maestri si chiude alle 16.44 con una bella vittoria su Dominic Thiem, l'austriaco che si è tolto il gusto di battere prima Federer, e poi Djokovic. L'azzurro si è imposto in due set, 7-6 (3), 6-3 e un'ora e sedici minuti di gioco.

Si toglie così il lusso di aver fatto meglio di Adriano Panatta e Corrado Barazzutti che, nel 1975 e nel 1978, riuscirono a strappare solo un set nei loro tre match del girone. L'ultimo match del pomeriggio, in attesa di Djokovic-Federer alle 21, è stato come una passerella: una rifinitura per emtrambi: per Thiem, in vista della semifinale delle Atp FInals, e del romano che domani, senza neanche il tempo di rifiatare, volerà verso Madrid dove c'è proprio Corrado Barazzutti, insieme a Fognini, Seppi, Sonego e Bolelli. Sarà l'ultima avventura per il numero azzurro, e poi un Natale da ricordare per sempre.

Repubblica.it