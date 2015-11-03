Labaro Viola

Notizie Atp Fiorentina

Berrettini è nella storia, batte Thiem. Il tifoso viola è il primo italiano a vincere un match nelle finali Atp

14 novembre 2019 17:50

Berrettini, il tennista-tifoso viola: "Mio nonno mi ha trasmesso la passione per la Fiorentina. Su Chiesa.."

17 maggio 2019 22:20

Archivio

Esplora l'archivio di Atp

Sett. 46 Sett. 20