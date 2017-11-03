Meloccaro: ''Pioli? Non è certo un frontman, ma è l'uomo giusto per Firenze. L'ho sfidato a tennis e anche lì...''

Stefano Meloccaro, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. "Roma? Ha dimostrato di saper vincere con mezzi diversi varie tipologie di partite. Pe...

Stefano Meloccaro, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. "Roma? Ha dimostrato di saper vincere con mezzi diversi varie tipologie di partite. Per la Fiorentina sarà tosta, ma a me il gruppo di Pioli piace. Se i viola saranno sereni e tranquilli potranno ottenere risultati positivi, deve essere bravo anche il pubblico. Mi piace molto Astori così come Chiesa e Simeone: adesso la squadra avrà una prova di maturità dietro l’altra. Pioli? Non è un frontman, lo conosco da anni e l’ho sfidato a tennis e devo dire che anche lì se la cava bene. Alla Lazio ha fatto bene, credo sia l’uomo giusto per Firenze".