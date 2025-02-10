Scanagatta: "Palladino ha sbagliato completamente la formazione, errori da principiante"

Il noto giornalista ha criticato la formazione messa in campo da Palladino per affrontare i nerazzurri a Milano

Il noto opinionista e giornalista Ubaldo Scanagatta ha commentato la sconfitta di San Siro della Fiorentina: "Non ho capito la formazione perché mi è parsa senza senso visto che hai lodato il mercato, ma poi sei partito con gli stessi di giovedì e li hai messi in panchina in contemporanea. Che senso ha? Anche perché vedere Richardson titolare a Milano è incomprensibile, ce ne rendiamo conto va a 2 all'ora e ha limiti paurosi, come fanno Folorunsho o Fagioli ad essere da meno?. A Firenze Palladino ha fatto un capolavoro, mentre stasera ha commesso una quantità di errori da principiante che bisogna far notare a lui, altrimenti cosa va a dire che il mercato è stato ottimo se non li mette dall'inizio."

Sull'angolo: "A Wimbledon hanno messo i sensori e certe cose non capitano. Non comprendo come nel calcio ci siano episodi di questo genere, è inammissibile davvero. C'è da pensare male perché sono errori clamorosi che non si possono vedere in Serie A."

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