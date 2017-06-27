Dall'Olanda: fatta per Diks al Feyenoord, arriva in prestito per sostituire Karsdorp
Kevin Diks va al Feyenoord: adesso è fatta, almeno secondo il media olandese AD.nl. I campioni d'Olanda avrebbero trovato l'accordo con la Fiorentina e con il giocatore stesso per il trasferimento in...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 16:29
Kevin Diks va al Feyenoord: adesso è fatta, almeno secondo il media olandese AD.nl. I campioni d'Olanda avrebbero trovato l'accordo con la Fiorentina e con il giocatore stesso per il trasferimento in prestito. Diks diventa così il sostituto di Karsdorp, passato alla Roma.