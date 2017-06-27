Labaro Viola

Dall'Olanda: fatta per Diks al Feyenoord, arriva in prestito per sostituire Karsdorp

Kevin Diks va al Feyenoord: adesso è fatta, almeno secondo il media olandese AD.nl. I campioni d'Olanda avrebbero trovato l'accordo con la Fiorentina e con il giocatore stesso per il trasferimento in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 16:29
Dall'Olanda: fatta per Diks al Feyenoord, arriva in prestito per sostituire Karsdorp -
Calciomercato
Olanda
Feyenoord
Disk
Condividi

Kevin Diks va al Feyenoord: adesso è fatta, almeno secondo il media olandese AD.nl. I campioni d'Olanda avrebbero trovato l'accordo con la Fiorentina e con il giocatore stesso per il trasferimento in prestito. Diks diventa così il sostituto di Karsdorp, passato alla Roma.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok