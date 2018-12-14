Dall'Olanda, Corvino vuole prendere a gennaio il classe 97 Schouten. Il giocatore...
Secondo quanto riportato dal giornale olandese Telegraaf, la Fiorentina sarebbe sulle tracce del centrocampista Jerdy Schouten. Il classe '97 gioca nel Rotterdam che milita nell’Eurodivise. Secondo qu...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2018 15:12
Secondo quanto riportato dal giornale olandese Telegraaf, la Fiorentina sarebbe sulle tracce del centrocampista Jerdy Schouten. Il classe '97 gioca nel Rotterdam che milita nell’Eurodivise. Secondo quanto si legge la società viola sarebbe pronta a prendere il giovane talento già nel mercato di gennaio.