Dall'Olanda: il Feyenoord vuole Diks per rimpiazzare Karsdorp che va alla Roma
Dall'Olanda sono sicuri: il Feyenoord ha scelto Kevin Diks come terzino destro per rimpiazzare Rick Karsdorp, che sarà ceduto alla Roma per una cifra attorno ai 15 milioni di Euro. I campioni d'Olanda...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 16:52
Dall'Olanda sono sicuri: il Feyenoord ha scelto Kevin Diks come terzino destro per rimpiazzare Rick Karsdorp, che sarà ceduto alla Roma per una cifra attorno ai 15 milioni di Euro. I campioni d'Olanda sono pronti a fare un'offerta per il giocatore che arrivò un anno fa dal Vitesse, per non giocare quasi mai ed essere rispedito alla base per la seconda parte di stagione. Per Diks si tratterebbe di un ritorno, perché è cresciuto nelle giovanili dei biancorossi di Rotterdam.