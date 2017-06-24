Dall'Olanda: il Feyenoord vuole Diks per rimpiazzare Karsdorp che va alla Roma

Dall'Olanda sono sicuri: il Feyenoord ha scelto Kevin Diks come terzino destro per rimpiazzare Rick Karsdorp, che sarà ceduto alla Roma per una cifra attorno ai 15 milioni di Euro. I campioni d'Olanda...

A cura di Redazione Labaroviola 24 giugno 2017 16:52

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