Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, Nicolò Zaniolo torna protagonista del calciomercato. Secondo ESPN, l’attaccante classe 1999 – di proprietà del Galatasaray – sarebbe stato offerto al PSV Eindhoven, con i suoi agenti impegnati in primi contatti con la dirigenza olandese. Il 25enne ex Roma sarebbe attratto da un possibile approdo in Eredivisie, dove il PSV avrebbe ipotizzato un progetto tecnico interessante.