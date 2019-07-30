Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco è quello di Lammers del PSV Eindhoven

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina è quello di Sam Lammers del PSV Eindhoven. L'olandese classe '97 lo scorso anno ha giocato in prestito all'H...

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina è quello di Sam Lammers del PSV Eindhoven. L'olandese classe '97 lo scorso anno ha giocato in prestito all'Heerenven con il quale ha messo a segno 16 reti.