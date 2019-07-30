Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco è quello di Lammers del PSV Eindhoven
Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina è quello di Sam Lammers del PSV Eindhoven. L'olandese classe '97 lo scorso anno ha giocato in prestito all'H...
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 10:47
Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina è quello di Sam Lammers del PSV Eindhoven. L'olandese classe '97 lo scorso anno ha giocato in prestito all'Heerenven con il quale ha messo a segno 16 reti.