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Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco è quello di Lammers del PSV Eindhoven

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina è quello di Sam Lammers del PSV Eindhoven. L'olandese classe '97 lo scorso anno ha giocato in prestito all'H...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 10:47
Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco è quello di Lammers del PSV Eindhoven -
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Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina è quello di Sam Lammers del PSV Eindhoven. L'olandese classe '97 lo scorso anno ha giocato in prestito all'Heerenven con il quale ha messo a segno 16 reti.

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