TMW riporta: “Il Galatasaray riflette su Zaniolo, il giocatore ha tante offerte anche in Italia”

La nuova stagione è appena iniziata, ma l’ottimo rendimento fin qui avuto con la maglia del Galatasaray da parte di Nicolò Zaniolo sta convincendo in positivo sia il club turco che il tecnico Okan Buruk, come da lui stesso ammesso. Zaniolo è infatti convocato per il ritiro, si sta ben comportando in campo, ma ad ogni modo non mancano le pretendenti, tutte già emerse nelle ultime settimane, con l’addio che resta comunque possibile.

In questo senso, secondo quanto raccolto da TMW, su Zaniolo sono da segnalare diverse squadre come ad esempio Villarreal e Oviedo, ma anche Sunderland e PSV. Ma non solo, sono arrivate al Galatasaray e al calciatore classe ’99 – reduce dalla esperienze negative in prestito all’Atalanta e alla Fiorentina – anche manifestazioni d’interesse concrete dall’Italia.