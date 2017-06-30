Dall'Inghilterra rilanciano: Everton forte su Kalinic, può arrivare dopo la partenza di Lukaku...
Qualche piccolo attrito fra Fiorentina e Milan sta rallentando l'approdo in rossonero di Nikola Kalinic. Ed ecco che, dall'Inghilterra, TalkSport lancia la bomba: l'Everton è pronto a inserirsi nella...
Qualche piccolo attrito fra Fiorentina e Milan sta rallentando l'approdo in rossonero di Nikola Kalinic. Ed ecco che, dall'Inghilterra, TalkSport lancia la bomba: l'Everton è pronto a inserirsi nella trattativa e soffiare il croato al Milan. I nodi della trattativa sono al momento due: in primo luogo difficilmente i Toffees potranno sborsare la cifra richiesta dai Della Valle, almeno fino a che non partirà Romelu Lukaku. Inoltre bisognerà capire qual è la volontà del centravanti Viola, il quale nei giorni passati, sembrava aver una gran voglia di Milan...