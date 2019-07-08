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Voetbal24, Mirallas ad un passo dal ritorno in Belgio. Lo vuole lo Standard Liegi

Secondo quanto riportato dal portale belga Voetbal24, Kevin Mirallas, rientrato dal prestito trascorso con la maglia del Fiorentina, pare essere avviato ad abbandonare l'Everton per tornare in Belgio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 23:26
Voetbal24, Mirallas ad un passo dal ritorno in Belgio. Lo vuole lo Standard Liegi - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riportato dal portale belga Voetbal24, Kevin Mirallas, rientrato dal prestito trascorso con la maglia del Fiorentina, pare essere avviato ad abbandonare l'Everton per tornare in Belgio dove la sua carriera iniziò. L'attaccante sarebbe ai dettagli per il ritorno allo Standard Liegi, club dove il belga ha iniziato a giocare da giovanissimo nel 1999.

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