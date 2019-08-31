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Ufficiale, Kevin Mirallas é un calciatore dell'Anversa. L'ex viola arriva dall'Everton(FOTO)

È arrivato il tempo di tornare in patria per Kevin Mirallas. L'esperto attaccante belga, rientrato quest'estate all'Everton dopo la stagione trascorsa in Serie A, in prestito alla Fiorentina, lascia o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 19:19
Ufficiale, Kevin Mirallas é un calciatore dell'Anversa. L'ex viola arriva dall'Everton(FOTO) - Sassuolo-Fiorentina, foto Alessandro Castaldi
Sassuolo-Fiorentina, foto Alessandro Castaldi
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È arrivato il tempo di tornare in patria per Kevin Mirallas. L'esperto attaccante belga, rientrato quest'estate all'Everton dopo la stagione trascorsa in Serie A, in prestito alla Fiorentina, lascia ora a titolo definitivo la Premier League per tornare a giocare nel campionato belga. Ne ha infatti annunciato l'acquisto il Royal Anversa, che l'ha acquisito a titolo gratuito e l'ha messo sotto contratto per la prossima stagione.
Di seguito la foto apparsa sui social alla presentazione nel nuovo stadio:

Ufficiale, Kevin Mirallas é un calciatore dell'Anversa. L'ex viola arriva dall'Everton(FOTO)

 

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