Notizie Mirallas Fiorentina Fiorentina

Ufficiale, Kevin Mirallas é un calciatore dell'Anversa. L'ex viola arriva dall'Everton(FOTO)
31 agosto 2019 19:19
Mirallas: "Per la viola ho rinunciato a tanti soldi. Tifosi fantastici, vogliamo l'Europa. Chiesa e Simeone..."
08 settembre 2018 09:33
Scheda: conosciamo Mirallas, attaccante esterno in arrivo dall’Everton. Vero jolly offensivo
02 agosto 2018 14:24
Di Marzio: “Mirallas oggi non si è allenato, operazione da 2.7mln in prestito con diritto ma potrebbe arrivare anche a titolo definitivo”
02 agosto 2018 14:09
Sky Sport: la Fiorentina avanza per Mirallas dell’Everton. Prestito con diritto di riscatto
02 agosto 2018 13:53
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