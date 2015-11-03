Notizie Mirallas Fiorentina Fiorentina

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Ufficiale, Kevin Mirallas é un calciatore dell'Anversa. L'ex viola arriva dall'Everton(FOTO)

31 agosto 2019 19:19

Mirallas: "Per la viola ho rinunciato a tanti soldi. Tifosi fantastici, vogliamo l'Europa. Chiesa e Simeone..."

08 settembre 2018 09:33

Scheda: conosciamo Mirallas, attaccante esterno in arrivo dall’Everton. Vero jolly offensivo

02 agosto 2018 14:24

Di Marzio: “Mirallas oggi non si è allenato, operazione da 2.7mln in prestito con diritto ma potrebbe arrivare anche a titolo definitivo”

02 agosto 2018 14:09

Sky Sport: la Fiorentina avanza per Mirallas dell’Everton. Prestito con diritto di riscatto

02 agosto 2018 13:53

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