Sky Sport: la Fiorentina avanza per Mirallas dell’Everton. Prestito con diritto di riscatto
Secondo quanto riportato da Sky Sport, e Gianluca Di Marzio, la Fiorentina starebbe trattando con l’Everton per Kevin Mirallas, attaccante classe ‘87 sulla base del prestito con diritto di riscatto. L...
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2018 13:53
Secondo quanto riportato da Sky Sport, e Gianluca Di Marzio, la Fiorentina starebbe trattando con l’Everton per Kevin Mirallas, attaccante classe ‘87 sulla base del prestito con diritto di riscatto. L'attaccante belga vicino ai viola.