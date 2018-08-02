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Sky Sport: la Fiorentina avanza per Mirallas dell’Everton. Prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da Sky Sport, e Gianluca Di Marzio, la Fiorentina starebbe trattando con l’Everton per Kevin Mirallas, attaccante classe ‘87 sulla base del prestito con diritto di riscatto. L...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2018 13:53
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, e Gianluca Di Marzio, la Fiorentina starebbe trattando con l’Everton per Kevin Mirallas, attaccante classe ‘87 sulla base del prestito con diritto di riscatto. L'attaccante belga vicino ai viola.

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